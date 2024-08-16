Вашингтон, 16 августа, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Вашингтон выражает недовольство тем, что Киев использует дорогостоящие ракеты большой дальности ATACMS для атак на Курскую область, а не на Крым. Об этом телеканалу CNN заявили 15 августа два высокопоставленных американских чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Издание отметило, что власти Штатов неохотно дают согласие Киеву тратить поставляемое оружие большой дальности на Курск. И это не из-за риска эскалации, а потому, что у Пентагона есть лишь ограниченный запас таких ракет.

«Было бы лучше использовать ракеты для продолжения нанесения ударов по Крыму», — цитирует телеканал чиновников.

Также один из них выразили обеспокоенность тем, что ВСУ направили часть своих более опытных сил на Курскую область, ослабив тем самым свои линии фронта.

«Россия может использовать это для усиления позиций внутри Украины», — пояснил источник, добавив, что Киев не должен себе позволить «потерять эти опытные войска».

Поэтому отвод таких военных от линии фронта создаёт возможности для ВС РФ воспользоваться преимуществом и прорваться, заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе ночью 16 августа военные пресекли очередную попытку украинской атаки с помощью беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Над акваторией Чёрного моря сбили три вражеских БПЛА.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что российская армия одержит победу в украинском конфликте. Об этом говорится в его послании президенту России Владимиру Путину.

Планирование нападения Киева на Курскую область не обошлось без участия НАТО и спецслужб Запада, без их прямой поддержки ВСУ не рискнули бы зайти на территорию Курской области, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев 15 августа.