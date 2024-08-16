Москва, 16 августа, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» в зоне СВО успешно уничтожает важные объекты украинских боевиков. Об этом журналистам сообщили разработчики холдинга «Высокоточные комплексы».

mil.ru Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Под удары «Искандера» попадают украинские ПВО, пункты управления, аэродромы и другие штатные цели, заложенные в тактико-техническом задании на комплекс.

«Комплекс показывает высокую эффективность при применении. Это высокоточное оружие, очень мощное и высокоинтеллектуальное. Предназначено для уничтожения ключевых объектов противника. И успешно справляется со своими задачами», — пояснили в холдинге.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска ударом «Искандера» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки.

15 августа «Искандер-М» уничтожил колонну и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины. Авиацией были нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки.