Белгородская область, 16 августа, 2024, 02:44 — ИА Регнум. После обстрела вечером 15 августа украинскими боевиками села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области часть населённого пункта осталась без электроснабжения.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По предварительным данным, пострадавших нет.

«В одном частном доме выбиты окна и повреждён забор. Есть обрывы на линии электропередачи — часть села временно остаётся без света», — написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что информация о последствиях атаки ВСУ — уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа в Минобороны заявили, что силами ПВО в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Над акваторией моря сбили вражеский БПЛА.

В Киеве ночью 16 августа прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черкасской областей.