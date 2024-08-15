Пхеньян, 16 августа, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что российская армия одержит победу в украинском конфликте. Об этом говорится в его послании президенту России Владимиру Путину, которое приурочено к 79-летию освобождения Кореи.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

Праздник отмечался в КНДР 15 августа.

В телеграмме подчёркивается, что руководство Северной Кореи твёрдо уверено, что стойкий российский народ под энергичным руководством президента Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства.

«Россия непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — цитирует текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын также отметил, что братство между армиями и народами России и КНДР, которое «укрепилось в ходе кровопролитной борьбы с общим врагом», служит мощной движущей силой.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и КНДР работают над выполнением договорённостей, достигнутых в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян, заявил 19 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18 июля Ким Чен Ын принял военную делегацию из России. Стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере с целью защиты взаимных интересов безопасности.

Лидер КНДР заявил, что армии двух стран должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.