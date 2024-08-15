Москва, 16 августа, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова кавалер трёх орденов Мужества подполковник Константин Фролов обвиняется в особо крупном мошенничестве.

ИА REGNUM Суд

Фролова как соучастника Городилова 15 августа отправили в СИЗО.

По информации ТАСС, подполковника задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву.

Городилову и Фролову предварительно грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, военная контрразведка ФСБ 3 июля задержала в Рязани Артёма Городилова. Офицера доставили в Москву. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Подробности дела не разглашаются. Известно, что особо крупный размер начинается от 1 млн рублей.

235-й гарнизонный военный суд отправил Городилова в СИЗО по 19 августа.

Арестованный полковник не признаёт вину и намерен настаивать на оправдании.

В конце мая стало известно о задержании начальника управления департамента Минобороны по обеспечению оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в получении взятки. Тогда же появилась информация об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерала Вадима Шамарина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, выразил готовность активно сотрудничать со следствием.