Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелеса 15 августа заявила, что пяти фигурантам, в том числе двум врачам, а также наркодилерам предъявлены обвинения в связи со смертельной передозировкой у американского актёра Мэттью Перри. Ранее они были задержаны. Об этом сообщил портал TMZ.

IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press

«Из пяти обвиняемых трое уже признали себя виновными в торговле наркотиками», — написало издание.

В числе обвиняемых и «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса» Джасвин Сангха, которая содержала притон.

Установлено, что врачи были изначальными поставщиками кетамина для Перри, однако, вероятно, в какой-то момент он стал слишком дорогим и актёр начал искать другие источники. В числе дилеров оказалась Сангха.

Как сообщало ИА Регнум, после смерти в октябре 2023 года американского актёра Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале «Друзья», было возбуждено уголовное дело.

Полиция и управление по борьбе с наркотиками ведут расследование уже несколько месяцев, после того как результаты экспертизы показали, что Перри скончался в результате острого воздействия наркотика. Факторами, способствовавшими смерти актёра, являлись также «утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина».

Как показали результаты токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств, депрессии. Но медэксперт пояснил, что кетамин, обнаруженный в организме умершего, был получен им не в результате лечения.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, его тело нашли в его доме в джакузи. Признаков насильственной смерти на теле не было, наркотических веществ на месте происшествия не обнаружили. Предварительной причиной смерти Перри была названа сердечная недостаточность.

Позднее было установлено, что причиной смерти Мэттью Перри стало сильное воздействие кетамина. При этом эксперты подчеркнули, что произошедшее стало следствием несчастного случая.

Актёра похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе, недалеко от студии Warner Bros., где в течение десяти сезонов снимался сериал «Друзья».