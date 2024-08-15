Киев, 16 августа, 2024, 01:21 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 15 августа взрывы были слышны в Днепропетровской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что взрывы прогремели в Кривом Роге. Других подробностей инцидента нет.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во время взрывов в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.

Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые, сообщил 14 августа Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег.