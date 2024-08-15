Киев, 16 августа, 2024, 00:39 — ИА Регнум. В Киеве ночью 16 августа прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал TCH.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах в столице Украины нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черкасской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.

Ночью 15 августа взрыв прогремел и в Черкасской области Украины. О повреждениях объектов в результате инцидента не сообщалось.