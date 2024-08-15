Вашингтон, 16 августа, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Провальная попытка нападения украинской армии на Белгородскую область обернулась гибелью многих военных ВСУ, практически все выжившие получили ранения под интенсивным обстрелом. Об этом написала 15 августа газета The Washington Post со ссылкой на трёх украинских бойцов.

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На условиях анонимности рядовые ВСУ и их командир рассказали, что Белгородская область была готова к нападению — укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована. Подразделения ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.

Боевик с позывным Хакер признался, что вся их группа получила ранения, когда они попытались напасть «четыре дня назад» на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района. Он опасался за свою жизнь, поскольку украинцы не были знакомы с территорией и вынуждены были действовать вслепую.

По словам Хакера, многие его сослуживцы были контужены или тяжело ранены, кого-то убили, их пришлось оставить. Он подчеркнул, что обстрелы были такими интенсивными, что те, кому удалось выжить несколько дней укрывались в окопах, пока их не эвакуировали.

Авторы издания отметили, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

Как сообщало ИА Регнум, глава МЧС России Александр Куренков в ходе внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил, что обстановка в Белгородской области является напряжённой. В связи с этим в ней ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

14 августа беспилотники ВСУ вновь атаковали два населённых пункта — Шебекино и Устинку в Белгородской области. Один из ударов был нанесён по многоквартирному жилому дому в Шебекино, произошёл пожар, обрушились плиты. Кроме того, ударом повредило линию газоснабжения.