Херсон, 15 августа, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Взрывы прогремели вечером 15 августа в подконтрольном украинским боевикам Херсоне. Об этом написал в Telegram украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Никаких подробностей издание не привело, местные власти также ситуацию не комментировали.

Под контролем России находится 75% Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, повторный взрыв произошёл 15 августа в городе Сумы на северо-востоке Украины, написали местные СМИ без подробностей.

На Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.