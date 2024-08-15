Съёмочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ в Курской области
Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ во Льгове Курской области
Льгов, Курская область, 15 августа, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Сотрудники российского видеоагентства Ruptly едва не попали под удар украинских боевиков во Льгове в Курской области. Об этом 15 августа сообщило RT. В Telegram-канале издания опубликовали момент атаки на город.
По словам попавшего под обстрел ВСУ оператора Ruptly, по городу впервые ударили реактивными ракетами. Первый прилёт зафиксировали около спортивно-оздоровительного комплекса, где образовалась огромная воронка.
Съёмочная команда выдвинулась в другое место, где были пострадавшие от кассетных боеприпасов. По прибытии журналисты вышли из машины. Примерно в 100 метрах от них раздался взрыв. Члены группы удалились на безопасное расстояние, а когда вернулись оказать помощь людям, ВСУ нанесли ещё один удар по тому же месту.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.
ВС России постепенно уничтожают подразделения ВСУ в Курской области. Обстановка в регионе рабочая, заверил 15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма, который направлен против самых незащищенных слоёв населения, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.