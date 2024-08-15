Льгов, Курская область, 15 августа, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Сотрудники российского видеоагентства Ruptly едва не попали под удар украинских боевиков во Льгове в Курской области. Об этом 15 августа сообщило RT. В Telegram-канале издания опубликовали момент атаки на город.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

По словам попавшего под обстрел ВСУ оператора Ruptly, по городу впервые ударили реактивными ракетами. Первый прилёт зафиксировали около спортивно-оздоровительного комплекса, где образовалась огромная воронка.

Съёмочная команда выдвинулась в другое место, где были пострадавшие от кассетных боеприпасов. По прибытии журналисты вышли из машины. Примерно в 100 метрах от них раздался взрыв. Члены группы удалились на безопасное расстояние, а когда вернулись оказать помощь людям, ВСУ нанесли ещё один удар по тому же месту.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

ВС России постепенно уничтожают подразделения ВСУ в Курской области. Обстановка в регионе рабочая, заверил 15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма, который направлен против самых незащищенных слоёв населения, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.