Вашингтон, 15 августа, 2024, 22:47 — ИА Регнум. В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша прокомментировали попавшее в Сеть видео с украинскими нацистами, унижающими в Курской области российского пенсионера Александра Григорьева.

кадр из видео

Как заявил журналистам 15 августа заместитель Гутерриша Фархан Хак, ООН выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти.

Как сообщало ИА Регнум, случай с пенсионером и украинскими нацистами произошёл несколько дней назад, но видео появилось в Сети 15 августа. На кадрах украинские военные, старательно имитируя немецкий акцент, издеваются над пожилым мужчиной, называя его «русской свиньёй».

Боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает 74-летнего российского пенсионера в Судже, оказался 38-летний житель Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Дочь пенсионера Александра Григорьева, над которым в Судже издевался украинский военный с символикой СС на каске, рассказала о его пропаже. По её словам, последний раз они виделись с отцом 6 августа, во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина пояснила, что увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом. Однако, оказалось, мужчина к тому времени куда-то ушёл, в квартире его не было.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что назначил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области.