Суджа, Курская область, 15 августа, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Дочь курского пенсионера Александра Григорьева, над которым в Судже издевался украинский военный с символикой СС на каске, рассказала РЕН ТВ о его пропаже.

кадр из видео

По её словам, последний раз они виделись с отцом 6 августа, во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина пояснила, что увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом. Однако, оказалось, мужчина к тому времени куда-то ушёл, в квартире его не было.

«Поехали отвозить детей. А потом, так как мы вообще без ничего, все были голые, раздетые, естественно, мы думали вернуться обратно. Никто не понимал, что происходит. И нас уже не пропустили», — рассказала она.

Дочь выразила надежду, что её отец жив и его удастся спасти.

Как передавало ИА Регнум, указанный инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры начали распространяться в Сети только 15 августа. На видеозаписи украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером.

По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает 74-летнего российского пенсионера в, предположительно, Судже Курской области, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что назначил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области.