Москва, 15 августа, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Для Вооружённых сил Украины высокопоставленные российские генералы, приезжающие в новые регионы РФ, являются «целью повышенной востребованности», заявил 15 августа замглавы МВД России Владимир Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА Регнум

Если генералы отправляются в регионы, вернувшиеся в состав России в 2022 году, за ними сразу начинают охотиться украинские шпионы, определяя местонахождение, чтобы скоординировать удар, заявил Кубышко. Замглавы МВД также отметил, что в один из его приездов в Херсон на него пытались напасть.

«Наши полицейские подразделения четыре раза ракетами американскими и немецкими уничтожались. Например, гарнизон, где мы в центре Херсона стояли. Мне там приготовили кабинет, а на следующий день по нему ударили, и с пятого этажа и до подвала была воронка. Так прилетел американский HIMARS, как раз в том месте, где кровать моя стояла», — рассказал Кубышко.

Как передавало ИА Регнум, ранее, выступая на форуме «Территория смыслов», замглавы МВД также заявил об огромной нехватке личного состава в Министерстве внутренних дел. Действующие сотрудники выполняют свои задачи самоотверженно, поскольку «понимают, в каком положении находится наша страна», подчеркнул Кубышко.