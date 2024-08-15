Москва, 15 августа, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск, сообщила 15 августа пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Министр обороны РФ отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки «Север», а также Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал ключевой задачей нового совета обеспечение ВС России востребованным вооружением. Также совет будет заниматься вопросами обеспечения координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы.

Кроме того, Координационный совет будет осуществлять работу по обеспечению инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинского обеспечения, а также содействию гражданским властям в случае эвакуации населения.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа министр обороны России провёл заседание созданного координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Курской, Брянской и Белгородской областей.

В состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.