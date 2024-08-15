Москва, 15 августа, 2024, 20:49 — ИА Регнум. На МКАД в районе Коммунарского шоссе произошла авария с участием пяти автомобилей, сообщила 15 августа пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своём Telegram-канале.

Telegram/Дептранс Москвы

«На внутренней стороне 40 км МКАД (в районе съезда № 41) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В столичном дептрансе добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе места ДТП затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа на внешней стороне 93-го километра МКАД произошло ДТП, в результате которого столкнулись несколько машин с последующим выездом на газон.

4 августа в Новой Москве произошла авария, в ходе которой автомобиль врезался в дерево. В результате инцидента погибли три человека, в том числе несовершеннолетний юноша. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением.