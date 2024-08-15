Москва, 15 августа, 2024, 20:42 — ИА Регнум. В пресс-центре МИЦ «Известия» 15 августа состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?», в ходе которого эксперты назвали Россию борцом за сохранение традиционных ценностей в мировом спорте.

Станислав Красильников/ТАСС

По словам политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ Владимира Шаповалова, Олимпиада в Париже стала провалом для Запада в его стремлении превратить игры в «культ новых ценностей». Он считает, что традиционные ценности, такие как «спорт вне политики», равенство спортсменов и приоритет спортивных достижений, отошли на второй план, уступив место обсуждениям гендерной идентичности и прав меньшинств.

«Парижская Олимпиада запомнилась провалами и множеством негативных новостей. Вместо мирового события, где на первое место выходило состязание спортсменов под известным лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», мы увидели культ так называемых «новых ценностей Запада». Мы стали свидетелями пропаганды и абсолютного попрания моральных норм со стороны организаторов. Это уже не говоря о том, что Россия как один из 12 учредителей Международного олимпийского комитета фактически не была допущена к этим состязаниям», — заявил Шаповалов.

Причина недопуска российских спортсменов заключается в ценностном конфликте — несогласии России с тем, что сегодня транслирует Запад, заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Российские атлеты, по его мнению, украшение любых соревнований, потому Россия будет делать всё для того, чтобы восстановить их права.

«Я разделяю здесь Международный олимпийский комитет и Францию как организатора Олимпийских игр. Разделяет ли сам Международный олимпийский комитет эти ценности? Похоже, что да. Остаётся только надеяться, что в ближайшее время произойдут и кадровые изменения. Президент МОК объявил о завершении карьеры руководителя. Было бы правильно, чтобы МОК возглавил представитель коллективного Юга. Многие представители Юга с традиционными ценностями в голове претендовать будут. И шансы на возрождение у олимпийского движения вернутся», — подчеркнул Дегтярёв.

По его словам, Россия не будет «хлопать дверью» и уходить из МОК, ожидая изменений. Министр подчеркнул, что необходимо вернуть олимпийское движение к истинным ценностям мирового спорта, который должен быть вне политики. Вместе с тем, добавил он, страна ведёт большую работу по развитию спорта высоких достижений и двусторонних форматов. Например, российско-китайские юношеские зимние игры пройдут в России в январе 2025 года на Сахалине. На следующий год, в 2026-м, планируется проведение летних российско-китайских детско-юношеских соревнований.

«Сегодня выдвигают претензии к спортсменам России и Белоруссии, к атлетам и к нашей державе, что мы проводим специальную военную операцию. Это не причина, при желании нашли бы десять других причин. Сейчас во всем мире более 20 военных конфликтов, гибнут люди, однако спортсмены этих стран продолжают принимать участие в соревнованиях. Я подчёркиваю, что это ценностный конфликт, и его разрешение возможно только победой России», — заключил Дегтярёв.

Олимпийским играм необходимы новые альтернативы, считает российский шахматист, гроссмейстер, сопредседатель «Ассоциации студенческих спортивных клубов России» Сергей Карякин. По его словам, Россия способна организовать качественные спортивные мероприятия, привлекая сильных спортсменов со всего мира. Как пример — игры БРИКС, идеалы которых разделяет большая часть населения Земли.

«Я не призываю разорвать все связи и отказываться от участия в Олимпиаде, но для спортсменов важно понимать, что если они не могут участвовать в Олимпийских играх, у них есть другие возможности и турниры, к которым можно готовиться. Это было бы психологически легче для них и дало бы уверенность в завтрашнем дне. Что касается недавно прошедших Игр Дружбы и турниров БРИКС, то это, безусловно, очень правильное начинание. Я уверен, что мы способны проводить соревнования на высочайшем уровне», — рассказал Карякин.

Защищая традиционные ценности, Россия постоянно сталкивается с обвинениями в чрезмерной консервативности, но, как отметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, Россия старается сохранить обычные человеческие идеалы.

«Удивительно на этой Олимпиаде даже не то, что люди с мужской хромосомой соревнуются в женском спорте, а то, что само обсуждение биологии объявляется кремлёвским нарративом. Это самое поразительное. Потому что спорт — это история про справедливость, про честную соревновательность, что, мы видим, сейчас отсутствует. Ну и с другой стороны, мы видим, что Россия не на словах, а на деле защищает даже не консервативные ценности, а нормальные человеческие ценности, ценности честного спорта, и торжество науки», — сказал Кузнецов.

Олимпиада сейчас — гигантский мыльный пузырь, основанный на рекламе и коммерциализации, со своей стороны отметил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Олимпийское движение нуждается в переосмыслении и возвращении к своим корням, чтобы вновь стать тем объединяющим фактором, добавил он.

«Большинство жителей Земли с надеждой смотрят на Россию, полагая, что именно мы сможем это остановить. Мне кажется, это тот путь, который нужно просто проходить, не останавливаясь, двигаться вперед и отстаивать право быть нормальными людьми и жить нормально, а не так, как нам предлагают некоторые западные круги. Они активно это продемонстрировали и в рамках прошедших Олимпийских игр», — отметил Мартынов.

Олимпийские игры потеряли смысл, поскольку сейчас в них участвуют не лучшие спортсмены, а те, кто способен договариваться и согласен отказаться от своих ценностей, уверен партнёр и продюсер кинокомпании AP ENTERTAINMENT, актёр, резидент Ресурсного центра Новых медиа Матвей Зубалевич. Россия с её силами и ресурсами, по его мнению, способна организовать соревнования на более высоком уровне, нежели те, что наблюдались в Париже.

«Я присутствовал на играх БРИКС, посещал арены разных видов спорта и увидел огромное количество спортсменов. Был удивлён тем количеством стран, которые, несмотря ни на что, откликнулись, приехали. Был удивлён той атмосферой дружбы, добра, а самое главное, чего сейчас нет и не было на Олимпийских играх, это честной, конкурентной, спортивной борьбы. Это был всегда главный принцип Олимпийских игр. Глядя в глаза моих товарищей-спортсменов, я видел в них счастье и надежду и ощущение того, что их не бросили», — рассказал Зубалевич.

Участники круглого стола уверены, что Россия, являясь сосредоточением традиционных ценностей, имеет все шансы остановить негативные тенденции в мировом спорте, встать в авангарде реформ олимпийского движения. Пропаганда здорового образа жизни, истинных спортивных идеалов, создание альтернатив для спортсменов, не согласных с существующими сегодня принципами, поможет преодолеть разрушение олимпийского движения.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр в Париже подверглось сильной критике по всему миру из-за скандальных пародий на «Тайную вечерю» и обилия трансгендеров. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады.

В конце июля МОК допустил до женских соревнований по боксу на Олимпиаде двух трансгендеров — Иман Хелиф из Алжира и представительницу Китайского Тайбэя (Тайвань) Линь Юйтин. Директор по коммуникациям Марк Адамс заявил, что трансгендеры в данном случае являются женщинами. Юйтин завоевала олимпийское золото на турнире в весе до 57 кг, а Хелиф — в категории до 66 кг.