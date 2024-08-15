Дакка, 15 августа, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Бангладеш на фоне значительных перестановок во временном правительстве страны отозвало послов из семи государств, включая Россию, сообщает 16 августа информационный портал UNB.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Уточняется, что решение касается также послов в Германии, Мальдивской Республике, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Японии. В ближайшее время в эти страны будут направлены новые дипломатические представители.

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан занимал эту должность с января 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Бангладеш вспыхнули в конце июля, а 5 августа обстановка обострилась. Демонстранты разгромили дом главы МВД Бангладеш. На фоне ситуации с протестами президент страны Мохаммад Шахабуддин распустил национальный парламент, а премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну.

Позднее стало известно, что новое правительство Бангладеш планирует арестовать Хасину, решение примет суд или специальный трибунал.

Главой временного правительства Бангладеш назначили лауреата Нобелевской премии мира экономиста Мухаммада Юнуса. Решение приняли по итогам встречи президента Бангладеш с лидерами движения «Студенты против дискриминации».