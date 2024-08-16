Москва, 16 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Екатерина Калмыкова

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Для принятия правильных финансовых решений нужны специальные знания. Люди, у которых они есть, могут эффективно распоряжаться своими доходами и расходами, планировать выгодные покупки, инвестировать и преумножать сбережения. С каждым годом в России появляется всё больше курсов для желающих приобрести такие полезные навыки, включаются в процесс и сами банки, добавляя в своих приложениях функции, позволяющие пользователям следить за рациональным расходованием средств, а также учитывать кредитную нагрузку. Эксперты рассказали ИА Регнум, насколько важно в современном мире быть грамотным в этой сфере и как достичь этого подручными средствами.

Деньги любят счет

Разговоры о необходимости повышения финансовой грамотности и культуры населения ведутся не первый год, и в стремительно развивающемся современном мире это не просто полезный навык, а практически жизненная необходимость. В развитии этих навыков заинтересованы не только сами граждане, но и государство и бизнес. Ведь расширение кругозора по этой теме у работающих граждан — это возможность увеличить эффективность деятельности организаций. В связи с этим специализированные центры проводят семинары, эксперты проводят курсы и онлайн-уроки, а банки разрабатывают сервисы. Например, Т-Банк вчера запустил «Финздоровье» для анализа и оценки финансового состояния клиентов.

При этом, согласно опубликованным в марте результатам исследования аналитического центра НАФИ, доля россиян со средним и высоким уровнем грамотности в 2024 году достигла 70%. Жители страны стали чаще задумываться о накоплениях, интересоваться планированием бюджета. В то же время низкий уровень таких знаний всё еще характерен для молодых людей, неработающих, а также жителей сельских или отдаленных районов. Кроме того, в стране увеличилась доля тех, кто потребительски относится к деньгам и считает, что их нужно не капитализировать, а тратить. А также россияне стали хуже справляться с расчетом процентов по вкладам.

Совершение ошибок в распределении средств может привести к необратимым последствиям, поэтому важно расширять кругозор и учиться рационально распределять деньги. По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, человек, который разбирается в основах финансов, легче принимает решения по значимым аспектам своей жизни, в том числе связанным с покупкой недвижимости, планированием пенсионных накоплений, инвестициями и даже повседневными расходами. Такие люди лучше защищены от мошенников, и они вряд ли попадутся на крючок микрофинансовых организаций с высокими процентами.

Но одного лишь знания основ такой грамотности не достаточно, считает финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» НЦФГ Наталья Колбасина. Некоторые россияне, несмотря на то, что знают о необходимости формирования «подушки безопасности», о ведении бюджета, всё равно не всегда понимают, как сделать это на практике. Также люди часто принимают решения под влиянием эмоций, опираясь на субъективные оценки, что приводит к потерям. Поэтому важно еще и формировать финансовую культуру, которая включает в себя набор ценностей, убеждений, знаний и навыков, а также полезные привычки, меняющие финансовое поведение и улучшающие качество жизни, объяснила эксперт.

Вместе с тем финансовая грамотность россиян влияет в целом на ситуацию в стране. Так, руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик отметил, что интересы и благополучие отдельной семьи дают вклад в развитие экономики через: рациональное планирование и потребление; умелое использование гражданами финансовых инструментов; семейные сбережения и инвестиции; разумное управление долговой нагрузкой.

«Если государство и бизнес помогает в этих вопросах, если люди умеют грамотно управлять своим личным бюджетом, то мы видим прямой отклик для развития финансовых рынков и всей нашей экономики», — подчеркнул он.

Финансовый ликбез

Знания о финансах — значимая часть комплексного понимания своего благосостояния, важный элемент рационального долгосрочного планирования. И помогают россиянам следить за своими денежными средствами разные мобильные приложения, в том числе принадлежащие кредитным организациям.

На фоне стремления развить грамотность населения Т-Банк запустил сервис «Финздоровье». С помощью Big Data и искусственного интеллекта он анализирует данные 43 млн клиентов по разным параметрам, чтобы вывести индивидуальные рекомендации для каждого из них по улучшению благосостояния. Сервис показывает общее количество денег, траты на платные подписки, кредитный рейтинг и нагрузку, инвестиции, динамику трат по разным категориям и многое другое. Кроме того, он дает советы по каждому из этих параметров — например, показывает, сколько нужно тратить или на чем сэкономить, чтобы накопить нужную сумму. С учетом информации о кредитной нагрузке и рейтинга сервис подсказывает, на каких условиях пользователь может получить новый кредит и что сделать, чтобы его повысить. Есть также функция напоминания за три дня о списании денег за платные подписки. Предполагается, что это поможет эффективно и грамотно распоряжаться деньгами, поменять подход к сбережениям и тратам. В будущем планируют добавить в сервис планирование бюджета и прогнозирование трат.

Такие функции могут быть полезны для пользователя, считает директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Николай Берзон. Он напомнил, что некоторые люди открывают несколько счетов в разных банках или оформляют кредитные карты, но забывают о них, а тем временем постепенно начисляются проценты и растет долг.

«То, что сервис Т-Банка будет напоминать, что в таком-то банке у вас открыт счет, будет показывать состояние этого счета — это хорошо и правильно. Потому что интернет-технологии людей завлекают, люди делают операцию, забывают [о счетах и кредитах], а это чревато финансовыми потерями. Сообщать человеку об уровне долговой нагрузки — очень полезная функция», — подчеркнул он.

Российские банки постепенно внедряют новые функции, позволяющие клиентам следить за состоянием кредитов, доходов и расходов. Кроме того, в некоторых приложениях предлагается установить план трат. При этом еще в 2023 году в Сбербанке сообщали о планах запустить в тестовом режиме индекс финансового здоровья пользователя.

Вместе с тем подобные сервисы помогают россиянам принимать осознанные финансовые решения. К тому же внедрение функций, которые позволяют видеть полную картину с распределением средств, способствует повышению финансовой грамотности, считает депутат Чаплин. Такие приложения обучают людей распоряжаться деньгами на практике. В итоге пользователь видит наглядные примеры того, как учет средств, погашение кредита влияют на финансовое состояние, что более эффективно, чем теоретические курсы по грамотности в этой сфере.

Используя онлайн-приложения банков можно в том числе начать контролировать семейный бюджет. Ведь даже упрощенная аналитика расходов по банковским картам может удивить величиной трат по отдельным категориям и подтолкнуть к тому, чтобы начать разбираться в том, куда именно были направлены деньги и как оптимизировать траты, добавил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Сергейчик. С течением времени учет денег становится привычкой, которая дисциплинирует, учит навыкам сбережения, останавливает от эмоциональных покупок и дает базу для финансовой стабильности.