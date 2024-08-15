Москва, 15 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции по факту строительства хостела в Москве, сообщила пресс-служба СК.

Иван Шилов ИА Регнум

В эфире одного из телеканалов был опубликован сюжет, в котором отмечалось, что жители одного из районов юго-востока столицы жалуются: вместо обещанного многоэтажного паркинга рядом с ними строится хостел, сказано в сообщении.

«Они (жители района. — Прим. ред.) опасаются, что жильцы хостела будут представлять угрозу их безопасности. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — отметил СК.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования, сообщила также пресс-служба ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа СК проинформировал, что правоохранители задержали в Москве преступную группу, которая организовала канал незаконной миграции. Одним из пяти фигурантов дела является участковый уполномоченный отдела столичной полиции. Следователи установили, что задержанные с июня 2021 года по июнь 2024 года за деньги оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания для иностранцев.

22 июля следователи в Москве задержали членов преступной группы, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Как установили следователи, задержанные с сентября 2023 года заселяли иностранцев, незаконно находившихся в России, в 150 квартир, владельцы которых умерли.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, который позволяет полиции выдворять из страны иностранцев, не получая санкции суда. Это будет разрешено делать в отношении лиц, которые нарушают законодательство. Нововведение вступит в силу через 180 дней после публикации закона.