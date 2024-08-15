Москва, 15 августа, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России, ранее пыталась скрыться за границей от органов следствия, сообщается в решении Мосгорсуда на арест врача, которое приводит ТАСС.

Александр Щербак/ТАСС

«Буянова Н. Ф. нарушила ранее избранную меру пресечения в виде запрета определённых действий, скрылась от органов расследования и была объявлена в розыск», — говорится в материалах дела.

Уточняется, что Буянову обнаружили в непосредственной близости от границы России. О её месте нахождения стало известно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов.

«Буянова находилась на границе Российской Федерации с иностранным государством, на территории которого проживают ее родственники. С собой у нее была значительная сумма денег и средство связи», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в социальных сетях появилась информация о том, что 67-летняя Буянова на приёме якобы заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале вооружённого конфликта на Украине. Узнав, что семилетний мальчик скучает по отцу, погибшему в зоне СВО, врач добавила, что российский военный был «законной целью для Украины».

О случившемся мать ребёнка рассказала СМИ и написала заявление в полицию. По распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина против Буяновой возбудили уголовное дело.

Тушинский суд Москвы 3 февраля избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Позже дело переквалифицировали. На заседании 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО на два месяца. Ужесточение наказания было связано с тем, что педиатр уехала из Москвы, не предупредив следователей, а 24 апреля не пришла для ознакомления с материалами дела.

Буянова вину не признала, заявив, что разговора, за который ей предъявляют обвинения, в действительности не было. В начале мая коллеги педиатра призвали освободить её из СИЗО. Они опубликовали открытое письмо в поддержку медика, заявив, что уголовное дело против врача посылает молодёжи сигнал о том, что не нужно идти в медицину. Они прочитали стихотворение, посвящённое делу Буяновой.