Курск, 15 августа, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Власти Курской области обсуждают введение дистанционного обучения с 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Виктор Карамышев в эфире телеканала «Соловьев Live».

РИА Новости/Илья Наймушин

Карамышев отметил, что в регионе 10–15 раз за сутки объявляют воздушную тревогу и сложно определить, «куда полетит ракета».

«Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», — сказал он.

По информации Карамышева, на территории региона свыше 40 объектов образования получили различные повреждения из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, в Курской области был введён режим ЧС регионального уровня.

14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

15 августа МЧС сообщило о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, за минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 жителей Курской области. В 14 регионах страны развернуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей.