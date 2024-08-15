Черемхово, Иркутская область, 15 августа, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в Иркутской области, выполнял плановый полёт, заявил 15 августа глава региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Действительно, дежурному регионального отделения Центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт — военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт», — сказал он.

По словам главы региона, самолёт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Минобороны подтвердило факт крушения Ту-22М3 под Иркутском. В российском военном ведомстве уточнили, что экипаж успел катапультироваться, четырёх пилотов бомбардировщика нашли живыми. По предварительной версии, причиной падения стала техническая неисправность воздушного судна.

Ранее появились кадры крушения бомбардировщика в Черемховском районе области. На них видно, как горящее воздушное судно падает на горизонте, после чего появляется яркая вспышка и раздаётся взрыв.