Берлин, 15 августа, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Представитель минобороны ФРГ Арне Коллац заявил, что ведомство отменило своё решение о включении нацистов в список, посвящённый воинской традиции Германии, на фоне скандала, который вызвало это предложение, передаёт «KP.ru».

ТАСС

Инициатива минобороны Германии ранее широко обсуждалась в национальных СМИ.

В составленном ведомством списке числились, в частности, воевавший на Курской дуге лётчик Эрих Хартманн, а также контр-адмирал Эрих Топп. Оба они состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Ряд немецких наблюдателей резко раскритиковал решение минобороны страны.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа минобороны ФРГ добавило в список, посвящённый воинской традиции Германии, офицеров вермахта, которые состояли в НСДАП и военизированном крыле СС. Коллац заявлял, что теперь в ФРГ наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму будут чтить память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха помогали создать новую армию Германии и открыто дистанцировались от своего прошлого.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что мировое сообщество должно отреагировать на инициативу минобороны Германии. Коллац позднее заявил, что ведомство отменило своё решение. Это победа антифашистов, которые не остались в стороне и открыто выступили с принципиальной оценкой событий, подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД отмечала, что Германия поддерживает неонацистский киевский режим потому, что у власти в Берлине находятся потомки нацистов. В частности, глава МИД Германии Анналена Бербок на протяжении длительного времени «забывала» сообщить, что её дедушка не только воевал против СССР в составе вермахта, но и был ярым сторонником национал-социализма, напомнила дипломат.