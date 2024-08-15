Мурманск, 15 августа, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Из порта Мурманск в Восточную Арктику 14 августа вышло специализированное научно-исследовательское буровое судно «Бавенит». Масштабная геологическая экспедиция организована Арктическим научным центром «Роснефти» и Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). Комплексная программа исследований продлится до середины сентября и завершится в порту Певек.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Цель экспедиции — получить образцы шельфовых пород (керна) для построения достоверной геологической модели изучаемых регионов, а также оценить протяжённость континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

Судно «Бавенит» укомплектовано под задачи экспедиции инновационным отечественным оборудованием. Уникальные технологии бурения и геофизических исследований скважин в сложных геологических и климатических условиях были отработаны в рамках проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению, который реализуется с 2020 года в северных морях России.