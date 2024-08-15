Москва, 15 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы арестовал до 14 октября гражданина США Джозефа Татера по делу о применении насилия к сотруднице полиции, сообщила 15 августа пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок два месяца, то есть до 14 октября 2024 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что суд отказал обвиняемому и его защитнику в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

О задержании американца 14 августа сообщила представитель Следственного комитета (СК) Москвы Юлия Иванова. Уточнялось, что Татер устроил конфликт в столичной гостинице Radisson. Мужчина отказался предоставлять документы о том, где он жил ранее. В результате его забрали в полицейский отдел, где он ударил одного из правоохранителей.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как предавало ИА Регнум, в конце июля Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции. Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как мужчина пытается нанести удары сотруднику в форме.

Сам Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить преступление. Однако заявил, что молодой человек понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.