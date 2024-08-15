Иркутск, 15 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Четырёх пилотов рухнувшего бомбардировщика Ту-22МЗ под Иркутском нашли живыми. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт — военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли», — написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, к месту крушения выехали оперативные службы. Кобзев попросил жителей не поддаваться панике и отметил, что воздушное судно упало в безлюдной местности. Обошлось без разрушений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны проинформировало, что экипаж успел катапультироваться. Крушение произошло при выполнении планового полёта. По предварительной версии, причиной падения стала техническая неисправность воздушного судна, уточняло оборонное ведомство.

Ранее появились кадры крушения бомбардировщика в Черемховском районе области. На них видно, как горящее воздушное судно падает на горизонте, после чего появляется яркая вспышка и раздаётся взрыв.