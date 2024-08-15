Липецк, 15 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Жители Липецкой области, чьи дома пострадали от атак украинских беспилотников, получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что мера поддержки распространяется на граждан, по месту жительства которых повреждены дома, гаражи, а также хозяйственные постройки, включая сараи, бани, теплицы и навесы. Выплаты получат все жители области, которые постоянно или временно прописаны в домовладениях.

Сообщается, что случаи повреждения в результате украинской агрессии будут учитывать с 1 июля этого года. Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в отделение МФЦ. Финансирование будет выделено из резервного фонда правительства Липецкой области.

Как сообщало ИА Регнум, Липецк в ночь на 9 августа подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Позже один из пострадавших умер в больнице.

После ночной атаки украинских беспилотников в Липецком муниципальном районе пострадали 106 домов. Также при падении одного из БПЛА был повреждён объект энергетической инфраструктуры, произошла детонация взрывоопасных объектов.