Луганск, 15 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, к колонии за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений для нанесения ущерба безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина Украины А., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»)», — передаёт Луганский информационный центр.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909071" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пресс-служба Верховного суда ЛНР

В публикации указано, что мужчина собирал и передавал сведения сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности России.

Представители ведомства рассказали, что в ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, а также раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кременского района Дениса Задираку к 12 годам лишения свободы за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о перемещении и местах дислокации российских военных.

Ранее ФСБ сообщила, что гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. По словам представителей ведомства, мужчина действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.