В ЛНР приговорили гражданина Украины к 11,5 года колонии за шпионаж
Луганск, 15 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, к колонии за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений для нанесения ущерба безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина Украины А., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»)», — передаёт Луганский информационный центр.
В публикации указано, что мужчина собирал и передавал сведения сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности России.
Представители ведомства рассказали, что в ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, а также раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кременского района Дениса Задираку к 12 годам лишения свободы за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о перемещении и местах дислокации российских военных.
Ранее ФСБ сообщила, что гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. По словам представителей ведомства, мужчина действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.