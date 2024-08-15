Минобороны подтвердило факт крушения Ту-22М3 под Иркутском
Минобороны: Ту-22М3 потерпел крушение под Иркутском, экипаж катапультировался
Иркутск, 15 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Экипаж рухнувшего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области успел катапультироваться. Об этом сообщило Министерство обороны.
В ведомстве отметили, что самолёт упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений. Отмечается, что крушение произошло при выполнении планового полёта.
По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.
Как передавало ИА Регнум, ранее появились кадры крушения бомбардировщика в Черемховском районе области. На них видно, как горящее воздушное судно падает на горизонте, после чего появляется яркая вспышка и раздаётся взрыв.
В июле стало известно о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России. Представитель Росавиации подчеркнул, что жизни лётчиков ничто не угрожает.