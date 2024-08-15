Иркутск, 15 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Экипаж рухнувшего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области успел катапультироваться. Об этом сообщило Министерство обороны.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что самолёт упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений. Отмечается, что крушение произошло при выполнении планового полёта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909070" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео падения самолёта в Иркутской области

По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.

Как передавало ИА Регнум, ранее появились кадры крушения бомбардировщика в Черемховском районе области. На них видно, как горящее воздушное судно падает на горизонте, после чего появляется яркая вспышка и раздаётся взрыв.

В июле стало известно о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России. Представитель Росавиации подчеркнул, что жизни лётчиков ничто не угрожает.