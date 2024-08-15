Иркутск, 15 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Причиной крушения самолёта Ту-22м3 в Иркутской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщило 15 августа Министерство обороны.

Минобороны РФ/AP/ТАСС

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — сказано в сообщении.

Самолёт потерпел крушение при выполнении планового полёта. Члены экипажа катапультировались, угрозы для их жизни нет, отметило ведомство.

Ту-22м3 упал в безлюдной местности, разрушений на земле в результате крушения не было, сообщило также Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в июле во время выполнения планового тренировочного полёта в Волгоградской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России. Авиакатастрофа произошла в безлюдной местности, Су-34 проводил полёт без боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность.

Поисково-спасательное воздушное судно доставило лётчиков в международный аэропорт Волгограда, откуда их направили в медицинские учреждения Министерства обороны. Жизням пилотов ничто не угрожает, сообщил представитель Росавиации.