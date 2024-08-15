Бауэр: более полумиллиона военных НАТО находятся в повышенной боеготовности
Варшава, 15 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В состояние повышенной боевой готовности приведены более полумиллиона военнослужащих НАТО, заявил 15 августа глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Это самый значительный показатель со времён холодной войны, сказал Бауэр в интервью польскому информагентству PAP.
«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен холодной войны, и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находится более 500 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности», — заявил глава военного комитета.
Он отметил, что НАТО не видит угрозы нападения на какую-либо страну альянса со стороны РФ, но при этом обвинил Россию в «агрессивном поведении», заявив, что разворачивание и усиление боеспособных сил на восточном фланге НАТО якобы является «обороной».
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Специальная военная операция — это вооружённое противостояние России и коллективного Запада во главе с США, заявлял министр обороны Андрей Белоусов.
Страны НАТО вторглись на территорию России, отметил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.