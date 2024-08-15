Варшава, 15 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В состояние повышенной боевой готовности приведены более полумиллиона военнослужащих НАТО, заявил 15 августа глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

ИА Регнум

Это самый значительный показатель со времён холодной войны, сказал Бауэр в интервью польскому информагентству PAP.

«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен холодной войны, и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находится более 500 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности», — заявил глава военного комитета.

Он отметил, что НАТО не видит угрозы нападения на какую-либо страну альянса со стороны РФ, но при этом обвинил Россию в «агрессивном поведении», заявив, что разворачивание и усиление боеспособных сил на восточном фланге НАТО якобы является «обороной».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Специальная военная операция — это вооружённое противостояние России и коллективного Запада во главе с США, заявлял министр обороны Андрей Белоусов.

Страны НАТО вторглись на территорию России, отметил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.