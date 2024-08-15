Арлингтон, США, 15 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их действие, говорится в докладе Пентагона, опубликованном на сайте ведомства в разделе, посвящённом санкциям против России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах. Более 80% банковского сектора России по размеру активов находится под санкциями США, включая десять крупнейших российских банков», — сказано в докладе.

Вместе с тем в Пентагоне признали, что Вашингтон сталкивается с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введённых ограничений. При этом подсанкционные лица и организации, по данным ведомства, по-прежнему обходят существующие запреты.

Как передавало ИА Регнум, американский аналитик Майкл Хадсон ранее заявлял, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

Американский журнал Newsweek написал, что Россия богатеет, несмотря на внешнее санкционное давление. По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, все данные говорят о том, что санкции Запада оказались полным провалом.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что, несмотря на неэффективность антироссийских санкций, в ближайшие десятилетия они сохранятся.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции против РФ не привели к желаемому Западом результату, достигнув лишь обратного эффекта, и российская экономика стала расти. Глава государства уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.