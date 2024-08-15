Москва, 15 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Народный артист России Григорий Лепс рассказал, что поможет пострадавшим в Курской и Белгородской областях. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Григорий Лепс

В видеообращении певец отметил, что в связи с последними событиями в этих двух регионах он и его команда решили перевести заработанные средства с выступления в Ростове-на-Дону в Красный Крест и государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям.

«Победа будет за нами», — добавил артист.

Как сообщало ИА Регнум, российские регионы предложили помощь Курской области, подвергшейся массированным атакам Вооружённых сил Украины. Они готовы принять взрослых и детей из приграничных районов, а также направить в область медиков и оказать другую всестороннюю поддержку.

14 августа правительство России сообщило, что выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области.

В этот же день врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что на защиту Курской области встала вся Россия.

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил, что обстановка в Белгородской области является напряжённой. В связи с этим в ней ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. По данным на 15 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ лишились до 2640 военнослужащих.