Москва, 15 августа, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе онлайн-встречи с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в туристической сфере. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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«Совместными усилиями мы сможем вывести межгосударственные связи в сфере туризма на кардинально новый уровень. При этом важно обеспечить доступность и удобство туристических поездок для наших граждан», — сообщил в ходе онлайн-встречи Решетников.

По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости турпродуктов на рынках двух государств, а также усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности.

«Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года», — добавили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что за первые шесть месяцев 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Решетников заявил, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, переговоры на эту тему ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отметил министр.

Он добавил, что благодаря запуску безвизового обмена и электронной визе Россию с августа 2023 года посетили 400 тыс. иностранных туристов. Безвизовый режим успешно действует с Сейшельскими островами, ЮАР, Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием и Намибией.