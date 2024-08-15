Москва, 15 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Осенью отдых в Крыму будет строить на треть дешевле, чем в Сочи. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров (АТОР).

Сергей Мальгавко/ТАСС

По их данным, осенью неделя отдыха на полуострове в отеле «всё включено» обойдётся на четверть, а то и треть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

Как указано в публикации, интерес к курортам в Крыму растёт из-за относительно невысоких цен. Причем от 60 до 95% путешественников оплачивают санатории и гостиницы, которые предлагают полный пансион или систему «всё включено».

В сообщении отмечается, что самыми востребованными курортами являются Ялта, Алушта, а также Судак и Евпатория, а средний чек на поездки в первой половине осени составляет 98 тысяч рублей. В сентябре гостиницы снизят цены примерно на 10% по сравнению с летними, а в октябре стоимость отдыха вновь уменьшится.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля глава региона Сергей Аксёнов поделился, что за шесть месяцев этого года в Крыму отдохнули 2 миллиона туристов, в связи с чем показатель турпотока вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха жителей страны, так и для экономического роста РФ. Он отметил, что чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем лучше будет в целом в конечном итоге.