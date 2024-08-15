Москва, 15 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Вернувшиеся в Россию в результате масштабного обмена заключёнными разведчики Анна и Артём Дульцевы рассказали, в каких странах они работали в «особых» условиях.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

«Можем сказать, что мы много ездили по Аргентине и Словении. Спецслужбы третьих стран считают, что мы объехали как минимум все страны Евросоюза», — сказал Артём Дульцев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, во многих странах ЕС пытаются найти что-то, связанное с ними.

«Что ж, пусть ищут во всех странах. И за пределами Евросоюза в том числе», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся самый крупный со времён холодной войны обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек, среди которых супруги Дульцевы.

По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин. Глава государства поздравил их с возвращением, а также поблагодарил за верность присяге.

Дульцевы ранее сообщили, что рассказали детям о своей работе и о том, что они русские, только в самолёте по дороге в Москву. Сын воспринял новость «спокойно и положительно», отметили разведчики.