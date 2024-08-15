Москва, 15 августа, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Москве на 100-м году жизни умерла штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщил Союз женщин лётных специальностей «Авиатриса».

Михаил Почуев / ТАСС

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата», — сказано на сайте Союза.

Галина Брок-Бельцова родилась 12 февраля 1925 года. В 1944 году после обучения на штурмана ей присвоили звание младшего лейтенанта. Свой первый боевой вылет Брок-Бельцова выполнила 23 июня 1944 года в районе оккупированной нацистами Риги. Позже лётчица приняла участие в операции «Багратион».

В 2023 году лётчица приняла участие в Параде Победы на Красной площади. У Галины Брок-Бельцовой остались трое детей и семь внуков.