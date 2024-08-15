Москва, 15 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Вернувшиеся в Россию в результате масштабного обмена заключёнными разведчики Анна и Артём Дульцевы рассказали, как были арестованы в Словении.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В квартиру ворвались сразу с двух сторон, сообщил Артём Дульцев в интервью «Российской газете».

«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьёзный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьёзным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведём какой-то сеанс», — сказал Дульцев.

Его жена, в свою очередь, предположила, что для захвата было выбрано конкретное время, а решение об аресте принималось не только спецслужбами, но и политическим руководством Словении под влиянием англосаксонских государств.

«Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов», — сказала Анна Дульцева.

Дульцевы также отметили, что в течение всего времени заключения ни минуты не сомневались в том, что Родина их не забыла и они смогут вернуться домой.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся самый крупный со времён холодной войны обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек.

По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин. Глава государства поздравил их с возвращением, а также поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к государственным наградам.

Дульцевы ранее сообщили, что рассказали детям о своей работе и о том, что они русские, только в самолёте по дороге в Москву. Сын воспринял новость «спокойно и положительно», отметили разведчики.