Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Российские войска с помощью «Ланцета» уничтожили боевую бронемашину Вооружённых сил Украины (ВСУ) Shield в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

По данным военного ведомства, разведывательное подразделение группировки войск «Север» ВС России с применением разведывательного БПЛА выявило колёсную многоцелевую боевую бронемашину ВСУ Shield итальянского производства.

«Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет»», — добавили в Минобороны.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны также докладывало об уничтожении бронемашины Shield в приграничье Курской области.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. По данным Минобороны на 15 августа, за сутки Вооружённые силы Украины потеряли в этом регионе до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Также российские бойцы восстановили контроль над населённым пунктом Крупец. Кроме того, ударом комплекса «Искандер-М» уничтожена украинская колонна и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины.