Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Житель курского села Мартыновка Виталий Скибин смог спастись от расстрела, которым угрожали украинские военные, благодаря своей бабушке, сообщает «РИА Новости».

Efrem Lukatsky/AP/TASS

По его словам, когда в Курскую область вошли Вооружённые силы Украины (ВСУ), он отправился в дом к бабушке, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке. Однако, когда начался обстрел села, пенсионерка выбежала в огород, а в их дом вскоре зашли украинские военные, связали его и стали угрожать расправой. После этого боевики оставили его, связанного, дома, а сами пошли грабить соседние дома. В это время в дом вернулась бабушка и освободила внука.

«Она взяла ножик и разрезала верёвки. Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал», — рассказал Скибин.

Сама женщина уходить отказалась, посчитав, что не сможет пройти такое большое расстояние и ей безопаснее спрятаться в подвале или сарае.

Мужчина сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков. Выйти из опасного места он смог вместе с односельчанами через поле. Причём по пути, по его словам, украинцы обстреливали их из танков и с дронов. Вскоре спасшиеся встретили российских военных, они отправили их в тыл на транспорте.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

Подразделениям армии Украины ставили задачи дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, украинские войска занимались мародёрством, рассказал ранее пленный боец ВСУ.

Министр обороны Андрей Белоусов 15 августа провёл серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей. Министр обороны будет контролировать реализацию плана лично, отметили в российском военном ведомстве.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.