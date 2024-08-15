Москва, 15 августа, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил России подготовил план по дополнительным мерам по защите в Белгородской области. Об этом 15 августа сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности приграничных субъектов.

По словам министра, речь идёт о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных, а также выделении сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач.

Белоусов добавил, что лично проконтролирует реализацию представленного плана.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа глава МЧС России Александр Куренков в ходе внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил, что обстановка в Белгородской области является напряжённой.

Он уточнил, что в результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане.

15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительственной комиссии.