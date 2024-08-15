Москва, 15 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Более 45 стран примут участие в Московской международной неделе кино. Об этом журналистам заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

По его словам, в рамках мероприятия пройдёт более 300 кинопоказов, в которых принимают участие представители свыше 45 стран.

«К нам приезжают представители 47 стран, 130 представителей различных кинопроизводственных компаний, продюсерских компаний», — рассказал он.

Фурсин отметил, что в программу недели войдет большое количество мероприятий разного направления, в том числе экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия, которые будут проходить на территории всего города.

Как сообщало ИА Регнум, первая московская международная неделя кино пройдёт с 23 по 28 августа. В её программе представлены более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино− и анимационных проектов. Помимо этого, в дни проведения московской международной недели кино все желающие по предварительной регистрации смогут посетить кинопарк «Москино».