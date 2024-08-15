Москва, 15 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Москве на участке Тверской улицы заменят асфальт по технологии бесшовной укладки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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Он проинформировал, что замена асфальта на участке от Моховой улицы до Пушкинской площади начнётся 16 августа в 22:00, а закончится 19 августа в 06:00.

«При бесшовном способе укладка асфальтобетонного покрытия проводится единым ковром одновременно на всей ширине проезжей части», — рассказал Бирюков, добавив, что это позволяет существенно сократить срок работ.

Он отметил, что замена такого объёма дорожного покрытия без применения технологии заняла бы более недели, а последний раз дорожное покрытие на этом участке было заменено в 2020 году с использованием той же технологии. Благодаря этому магистраль эксплуатировалась четыре сезона подряд без ремонта, хотя межремонтный срок службы асфальта таких дорог составляет три года.

Бирюков пояснил, что в связи с интенсивным движением на Тверской улице образовалась колейность, из-за этого специальная комиссия приняла решение провести там ремонт.

По его словам, работы будут проходить круглосуточно и в ускоренном темпе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца 2024 года в эксплуатацию будут сданы 95 километров дорог. Он проинформировал, что в первые полгода в столице построили 12,3 километра дорог, среди них есть два путепровода со съездом на Коммунарское шоссе.