Солнечногорск, Московская область, 15 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Нехватка личного состава в Министерстве внутренних дел сейчас огромная, заявил 15 августа замглавы МВД Владимир Кубышко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в российской глубинке и выясняю, что вместо 12 оперативников работают четыре. Вместо восьми следователей работают два. Участковых из 40 осталось шесть. Огромный некомплект», — заявил он на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, все оставшиеся сотрудники выполняют свои задачи самоотверженно, поскольку «понимают, в каком положении находится наша страна».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш сообщала, что органам внутренних дел России, преимущественно строевым подразделениям, для укомплектования не хватает 100 тыс. сотрудников, что составляет около 14% от общего состава. По её словам, вопрос очень острый и актуальный, поскольку полицейские выполняют важнейшую общественную функцию.

В августе 2023 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава органов внутренних дел.

В том же месяце вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ, упрощающий условия поступления на службу в органы внутренних дел. В МВД ранее отмечали, что изменения коснулись возрастных ограничений, института личного поручительства, а также лиц со специальными или воинскими званиями.