Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало кадры с военными ВСУ, которых российские бойцы взяли в плен в Курской области.

Кадр из видео

«На кадрах — пленные военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909028" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области

По словам одного из военнопленных, их подразделение, войдя в Курскую область и проведя там двое суток, было атаковано российскими войсками, после чего они сдались в плен.

Как передавало ИА Регнум, подразделениям армии Украины ставили задачи дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, украинские войска занимались мародёрством, отметил пленный боец ВСУ.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. По данным Минобороны на 15 августа, за сутки Вооружённые силы Украины потеряли в этом регионе до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Также российские бойцы восстановили контроль над населённым пунктом Крупец. Кроме того, ударом комплекса «Искандер-М» уничтожена украинская колонна и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.