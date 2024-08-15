Москва, 15 августа, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Умер военный советник иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Ахмад Реза Афшари, получивший ранение в Сирии во время авиаудара США и Израиля, сообщило 15 августа агентство ISNA.

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«Полковник Ахмад Реза Афшари, служащий ВКС КСИР, получивший ранения в ходе воздушной атаки сил коалиции на Сирию и доставленный в Иран для прохождения лечения, сегодня скончался от полученных ранений», — сказано в сообщении.

По словам командующего КСИР генерал-лейтенанта Хосейна Салами, удар был нанесён в промежуток с 22 июля по 6 августа.

Как передавало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Иран пообещал Израилю «достойный и жёсткий» ответ.

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильских и американских чиновников информировал, что уровень подготовки иранских войск к атаке на Израиль аналогичен тому, что был перед ударом в апреле. Тогда Иран нанёс массированный удар, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

13 августа глава Палестины Махмуд Аббас заявлял, что власти Ирана уже в ближайшие дни могут принять решение об ударе по Израилю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.