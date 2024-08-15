Москва, 15 августа, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В Сети опубликованы кадры, как российский военный в зоне проведения спецоперации ударом головы сбил украинский FPV-дрон. Видео столкновения беспилотника с российским бойцом опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Кадр из видео

Как видно на кадрах, сперва дрон зависает возле российского военного, после чего боец встаёт в стойку, в момент подлёта дрона делает выпад головой и сбивает его. После раздавшегося взрыва военный спокойно уходит в лес.

«Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне», — написал Коц у себя в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в мае российский боец палкой отогнал украинский дрон-камикадзе, пытавшийся его атаковать. Беспилотник пробовал добраться до военнослужащего с разных сторон, но тот укрывался за деревом и отбивался палкой. В Сеть выложили видео с этим противостоянием.

В апреле военкоры опубликовали видео, как солдат ВС России сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком. Это происходило при эвакуации раненого. Сбитый беспилотник взорвался, атаковавший его боец получил лёгкие ранения.