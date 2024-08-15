Курск, 15 августа, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Специалисты-взрывотехники МЧС за сутки очистили от взрывоопасных предметов (ВОП) почти 3 га в Курской области, сообщила 15 августа пресс-служба ведомства.

ГУ МЧС России по Курской области

Вся необходимая помощь оказывается в круглосуточном режиме, сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

«Сотрудники МЧС России круглосуточно оказывают всю необходимую помощь гражданам. За сутки пиротехники ведомства: очистили почти 3 гектара от ВОП; обезвредили около 50 суббоеприпасов», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа МЧС также сообщило о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, за минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 жителей Курской области. В 14 регионах страны развернуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей.

14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.