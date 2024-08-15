Братислава, 15 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Посольство РФ в Словакии поблагодарило активистов из объединения «Брат за брата», закрасивших украинские флаги, которые были нанесены вандалами на советскую военную технику в деревне Даргов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Telegram/Посольство России в Словакии

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты закрасили украинские флаги зелёной краской и нарисовали на советской технике красные звёзды.

Как передавало ИА Регнум, ранее вандалы осквернили советский танк и противотанковую самоходную артиллерийскую установку в деревне Даргов, расположенной на юго-востоке Словакии.

В конце февраля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением могилы героя Великой Отечественной войны в Молдавии.

В феврале глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович рассказал о повреждённом неизвестными вандалами обелиске на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Васильевича Колбинского на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве.

Ранее в Будапеште осквернили памятник советским воинам. Тогда представители венгерской ультраправой оппозиционной партии «Йоббик» совершили провокацию с памятником в центре Будапешта, обмотав монумент чёрным скотчем.

В июле в Днепропетровске вандалы осквернили памятник дважды Герою Советского Союза лётчику Анатолию Брандысу. На основании памятника появились сделанные краской надписи на украинском языке, означающие «оккупант» и «предатель».